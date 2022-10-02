إحباط هجوم مسلح على محطة قطارات في ايران

أحبطت السلطات هجوما مسلحا على محطة للقطارات بمدينة زاهدان جنوب شرقي ايران.

وخططت مجموعة إرهابية خططت مساء السبت للاستيلاء على محطة قطار خانجاك زاهدان لكن تحركها باء بالفشل.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية أن هؤلاء المسلحين كانوا يخططون لمهاجمة محطة قطار خانجاك زاهدان فاشتبكوا مع القوات العسكرية لمدة نصف الساعة.

وصرح المصدر: "لحسن الحظ فشل هذا الهجوم وفر أعضاء المجموعة من المكان".

وفي وقت سابق السبت، كشفت النيابة العامة في محافظة سيستان و​بلوشستان​ الإيرانية عن شحنة كبيرة من الأسلحة والعتاد الحربي أثناء دخولها البلاد، مشيرة إلى أن الهدف من شحنة الأسلحة هو استخدامها في أعمال الشغب التي بدأت منذ إعلان وفاة الإيرانية ​مهسا أميني​ بعد احتجازها من قبل ​شرطة الأخلاق​ الإيرانية.