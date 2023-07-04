إخلاء البيت الأبيض بشكل عاجل

أخلت السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية البيت الأبيض مؤقتا وبشكل عاجل اليوم الاثنين عقب العثور على عبوة مشبوهة تحتوي على مسحوق أبيض في داخل المبنى.

وتسبب الإخلاء المفاجئ بالتأثير على عدة مناطق حول البيت الأبيض، كما تسبب بإغلاق الطرق مما أدى إلى اضطرابات في حركة المرور.

وتبين عقب الفحص أن العبوة التي تم العثور عليها وتسببت في إرباك داخل البيت الأبيض تحتوي على مادة الكوكايين المخدرة.

وفي بيان أصدرته وكالة الخدمة السرية الأمريكية، وهي المسؤولة عن أمن الرئيس والبيت الأبيض إنها اكتشفت ما وصفته عنصرا غير معروفا في المجمع واتخذت إجراءات احترازية من أجل تطهير المنطقة بأكملها.

ولم يحدد البيان مكان العثور على العنصر بالضبط كما لم يشير إلى من تركه هناك، كما لم تكشف عن كمية الكوكايين التي تم اكتشافها وإن كانت تشكل تهديدا للرئيس الأمريكي أو موظفيه.

وفي وقت لاحق وعقب التأكد من عدم وجود تهديد آخر، تم رفع إغلاق الطرق واستأنف البيت الأبيض عملياته العادية.

ويعد الكوكايين مخدرا من الجدول الثاني في الولايات المتحدة، مما يعني أن لديه إمكانية عالية للتعاطي والإدمان، حيث أن من غير القانوني امتلاكه دون وصفة طبية قبل من الطبيب.