إخلاء السفير الايراني من مطار صنعاء على متن طائرة عسكرية عراقية

كشف مسؤول حوثي الاثنين، عن ان سفير ايران في اليمن قد جرى اخلاؤه من مطار صنعاء على متن طائرة عسكرية عراقية، وذلك بعد مفاوضات خاضتها بغداد مع التحالف الذي تقوده السعودية لتأمين خروج المسؤول الايراني.

وقال ممثل الحوثيين في طهران إبراهيم الديلمي أن "العراق ساعد وتفاوض مع قوات التحالف لنقل حسن إيرلو إلى طائرة عسكرية عراقية".

وتابع الديلمي: "بعد ذلك طلبت السلطات العراقية التصاريح اللازمة من إدارة مطار صنعاء والجهات المختصة في اليمن لهبوط وإقلاع الطائرة، وتم ذلك".

وفي إشارة إلى دور عمان في نقل السفير الإيراني بصنعاء إلى طهران، قال الديلمي: "يجب أن لا ننسى جهود إخواننا في سلطنة عمان الذين ساعدوا في هذا الصدد ونشكرهم لأنهم لولاهم لما تم الأمر".

ونفى الديلمي ما تناقلته وسائل إعلام حول ان مغادرة السفير الايراني جاءت بسبب خلاف بين طهران والحوثيين، واصفا هذه المعلومات بانها "سخيفة"، وملمحا الى ان سبب عودته هو اصابته بفيروس كورونا.

وأكد أن "العلاقات بين البلدين تتطور بشكل سريع وأن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة".

وتمنى الديلمي للسفير الإيراني إيرلو الشفاء العاجل من فيروس كورونا، وشكر "موظفي وزارة الصحة اليمنية الذين لعبوا دورا بارزا في نقل السفير إلى مطار مهر أباد".

وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الاثنين، أنه "وجه ضربات جوية دقيقة ومحددة لأهداف عسكرية مشروعة في مطار صنعاء"، بعد انذاره العاملين من المنظمات الدولية والإنسانية بإخلاء المطار على الفور.

وقال التحالف حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية انه وجه "ضربات جوية دقيقة ومحدودة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء الدولي"، .

وأضاف ان العملية جاءت "استجابة للتهديد واستخدام مرافق المطار لإطلاق الهجمات العابرة للحدود".

وأكد التحالف انه قرر إسقاط "الحماية لمواقع محددة بمطار صنعاء بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وقال العميد ركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف إن "ميليشيات الحوثي تعمدت مهاجمة المدنيين والمطارات في السعودية".