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إخلاء قاعدة جوية أمريكية بسبب عبوة ناسفة تالفة

منشور 16 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 05:25
قاعدة Homestead Air Force Base الجوية
قاعدة Homestead Air Force Base الجوية

بدافع الحذر، تم اخلاء قاعدة Homestead Air Force Base الجوية في ولاية فلوريدا الأمريكية، من جميع الأفراد الموجودين فيها بسبب عبوة ناسفة "تالفة".

وأشارت القاعدة في تغريدة عبر موقع تويتر: "بدافع الحذر الشديد، تم إخلاء الأفراد من القاعدة بسبب حادثة تتعلق بعبوة ناسفة تالفة"، مشيرة إلى أن "أفراد الطوارئ الأساسيين نسقوا مع سلطات إنفاذ القانون المحلية لتطهير المناطق المحيطة بالقاعدة".

وأكدت أنه "تم إصلاح العبوة ولم يصب أحد في الحادث"، مبينة "أننا سنقدم معلومات إضافية عندما تصبح متاحة".

 

كلمات دالة:فلوريداعبوة ناسفةHomestead Air Force Baseتغريدة

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