إخلاء قاعدة جوية أمريكية بسبب عبوة ناسفة تالفة

بدافع الحذر، تم اخلاء قاعدة Homestead Air Force Base الجوية في ولاية فلوريدا الأمريكية، من جميع الأفراد الموجودين فيها بسبب عبوة ناسفة "تالفة".
وأشارت القاعدة في تغريدة عبر موقع تويتر: "بدافع الحذر الشديد، تم إخلاء الأفراد من القاعدة بسبب حادثة تتعلق بعبوة ناسفة تالفة"، مشيرة إلى أن "أفراد الطوارئ الأساسيين نسقوا مع سلطات إنفاذ القانون المحلية لتطهير المناطق المحيطة بالقاعدة".
وأكدت أنه "تم إصلاح العبوة ولم يصب أحد في الحادث"، مبينة "أننا سنقدم معلومات إضافية عندما تصبح متاحة".
We are currently assisting @Homestead_ARB with traffic control in the surrounding areas. Please avoid the area of SW 137 Ave to Waterstone Blvd from SW 288 St to 312 St. Residents within this area, please remain in your homes. Refer to @Homestead_ARB for additional info. pic.twitter.com/gjFLiJXS44— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) December 16, 2021
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