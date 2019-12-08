"إخوان" الجزائر يقاطعون الانتخابات الرئاسية

قررت حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) عدم الانتخاب وعدم تزكية أي من المرشحين الخمسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أن القرار اتخذ بعد استشارة الهيئات القيادية في الحزب وكل المكاتب المحلية.

‎وقال بيان صادر عن الحركة: “بناء على قرار مجلس الشورى الوطني المنعقد بتاريخ: 29 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر/ أيلول 2019، وفي إطار تفويضه المكتب التنفيذي الوطني لاتخاذ الإجراءات التنفيذية المتعلقة به، وبعد التشاور الموسع على مستوى الهيئات الاستشارية والهيئات التنفيذية الولائية فإن المكتب الوطني يؤكد بأن الحركة لا تزكي ولا تنتخب على أي مرشح من المرشحين الخمسة”.

‎وجاء هذا القرار ليجعل الحركة خارج حسابات الانتخابات الرئاسية، رغم أن الكثير من المراقبين توقعوا أن تقوم بدعم المرشح علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق، الذي كانت قريبة منه في محطات كثيرة سابقة.