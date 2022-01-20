إدارة بايدن تدرس إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إدارته تدرس إعادة تصنيف جماعة "أنصار الله" الحوثية كمنظمة إرهابية دولية، وذلك بعد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على الإمارات.

وبين بايدن في معرض جوابه عن سؤال صحفي عما إذا كان يؤيد إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، بعدما تم حذفهم قبل نحو عام من قائمة الإرهابيين: "الإجابة هي أنها قيد الدراسة".

وجاء تصريح الرئيس الأمريكي بعد فترة وجيزة من إصدار السفارة الإماراتية بيانا قالت فيه إن سفير الإمارات بواشنطن يوسف العتيبة حث إدارة بايدن على إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، ردا على الضربات التي استهدفت يوم الاثنين الماضي مطار أبو ظبي ومستودع وقود.

وفي نفس السياق قال بايدن إنه "سيكون من الصعب للغاية" إنهاء الصراع بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية والذي تنتمي إليه الإمارات.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى عدم إحراز تقدم نحو إنهاء الحرب منذ أن أطلق مبادرة بعد وقت قصير من توليه منصبه قبل عام لتعزيز جهود الأمم المتحدة لاستئناف محادثات السلام وإنهاء ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ كارثة إنسانية في العالم.