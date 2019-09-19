إدلب: المسلحون يستهدفون ممر"أبو الظهور" بالقذائف لمنع خروج المدنيين

أفاد مصدر عسكري سوري أن فصائل مسلحة استهدفت بالقذائف محيط ممر أبو الظهور لمنع خروج المدنيين من إدلب

وأفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، بأن "عناصر "جبهة النصرة" والمجموعات الإرهابية التي تتبع لها في إدلب واصلت لليوم السادس على التوالي اتخاذ المدنيين دروعا بشرية ومنعهم من الخروج عبر ممر أبو الضهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي".

ولفتت الوكالة إلى أن "الجيش السوري بالتعاون مع الجهات المعنية جهز عددا من سيارات الإسعاف والنقل العامة على طرف الممر الآمن بانتظار خروج المدنيين لنقلهم إلى مركز الإقامة المؤقتة، كما أقام نقطة طبية لاستقبال المرضى وتقديم العلاجات اللازمة لهم".

من الجدير ذكره، أن الجهات المعنية بالتعاون مع وحدات الجيش جهزت خلال السنوات السابقة، ممرات إنسانية في عدد من المناطق، وأمنت خروج مئات آلاف المدنيين، وتم نقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة، قبل إعادتهم إلى منازلهم بعد تحرير تلك المناطق، وفق ما أفادت "سانا"