إرجاء انعقاد القمة العراقية- الاردنية- المصرية 

أعلن العراق، إرجاء قمة ثلاثية مع مصر والأردن، كانت مزمعة بالعاصمة بغداد السبت، إلى أجل غير مسمى، على خلفية كارثة تصادم القطارين في مصر.

وفي وقت سابق الجمعة، تصادم قطارا ركاب بمحافظة سوهاج (جنوب)، ما أسفر عن مصرع 32 شخصا وإصابة و165 آخرين، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة المصرية.

وكانت القمة المؤجلة، ستجمع بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني.

وقال الكاظمي، في تغريدة عبر تويتر: "نعزي مصر بالمصاب الأليم جراء حادثة اصطدام القطارين، داعين بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين".

تعد القمة المؤجلة بين قادة البلدان الثلاثة، هي الثانية بعد أولى عقدت بالعاصمة الأردنية عمان في أغسطس/آب الماضي، حيث أسفرت عن تأسيس مجلس تنسيقي لبحث التعاون المشترك.

وأضاف: "تضامنا مع فاجعة إخواننا، نعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد إلى القريب العاجل، مع عقد اجتماع الأسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لانعقادها".

ووفق وسائل إعلام محلية، كانت القمة ستبحث تحقيق التعاون على مستويات مختلفة أمنية وسياسية واقتصادية وتجارية بين العراق ومصر والأردن.

وتعد القمة المؤجلة بين قادة البلدان الثلاثة، هي الثانية بعد أولى عقدت بالعاصمة الأردنية عمان في أغسطس/آب الماضي، حيث أسفرت عن تأسيس مجلس تنسيقي لبحث التعاون المشترك.

وفي الفترة الماضية، أبرمت البلدان الثلاثة اتفاقات اقتصادية مشتركة وأخرى ثنائية فيما بينها تتمحور في الغالب حول الطاقة والتجارة والاستثمار.