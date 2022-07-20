إردوغان يرد الصاع وينتقم لنفسه من بوتين (فيديو)

في اذار مارس 2020، عاش الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لحظات محرجة أمام عدسات الصحفيين، عندما اضطر للبقاء فترة طويلة في غرفة انتظار في الكرملين قبل ان يؤذن له بدخول قاعة الاجتماعات لمقابلة نظيره الروسي فلاديمير.

والثلاثاء، حانت فرصة إردوغان ليرد الصاع ونتقم لنفسه، حيث تعمد التأخر عن مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين في طهران عقب القمة التي جمعتهما مع نظيرهما الايراني ابراهيم رئيسي.

ورصدت عدسات الصحفيين بوتين الذي وصل قبل إردوغان وهو يقف متململا يلوي شفتيه وتعابير وجهه تنم عن فقدان الصبر، وهو الذي اشتهر بجعله زعماء العالم ينتظرون فترات طويلة قبل ان يسمح لهم بالاجتماع معه او يظهر لتحيتهم.

قصة الانتظار في ثلاث تغريدات:



الزمان: الثلاثاء 9 اغسطس 2016

المكان: سانت بطرسبرج - روسيا



أردوغان وبعد أن أسقط جيشه طائرة روسية في إدلب يجعل بوتين ينتظر قدومه. pic.twitter.com/4r27UnROTk — رؤى للدراسات (@RoaaMediaNews) July 20, 2022

وبعد نحو 50 ثانية مرت عليه كالدهر، دخل إردوغان قاعة المؤتمر ليفتح بوتين ذراعيه ويتصافح الاثنان.

وعلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالقول إن إردوغان ربما أراد الرد على بوتين الذي تركه والوفد المرافق له منتظرا لأكثر من دقيقتين في موسكو عام 2020.

فيما رأى بعض الإعلاميين أن هذا الموقف يدل على ضعف الموقف الروسي بعد حرب أوكرانيا وحاجة موسكو لأنقرة في هذه المرحلة.

الزمان: 5 مارس 2020

المكان: موسكو



بوتين بعد هجومه على إدلب يجعل أردوغان ينتظر مدة أطول، مما اضطره للجلوس على كرسي وفوقه صورة ألكسندر سوفوروف القائد الروسي الشهير الذي خاض حروبا ضد الخلافة العثمانية ولم يخسر معهم معركة قط. pic.twitter.com/uSUCtWR4zL — رؤى للدراسات (@RoaaMediaNews) July 20, 2022

يذكر أن الرئيسين شاركا في قمة ثلاثية في العاصمة الإيرانية طهران إلى جانب نظيرهما الإيراني، إبراهيم رئيسي، وكان الملف السوري على رأس أولوليات هذه القمة وفقا لوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان.