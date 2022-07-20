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إردوغان يرد الصاع وينتقم لنفسه من بوتين (فيديو)

منشور 20 تمّوز / يوليو 2022 - 01:46
إردوغان يرد الصاع وينتقم لنفسه من بوتين

في اذار مارس 2020، عاش الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لحظات محرجة أمام عدسات الصحفيين، عندما اضطر للبقاء فترة طويلة في غرفة انتظار في الكرملين قبل ان يؤذن له بدخول قاعة الاجتماعات لمقابلة نظيره الروسي فلاديمير.

والثلاثاء، حانت فرصة إردوغان ليرد الصاع ونتقم لنفسه، حيث تعمد التأخر عن مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين في طهران عقب القمة التي جمعتهما مع نظيرهما الايراني ابراهيم رئيسي.

ورصدت عدسات الصحفيين بوتين الذي وصل قبل إردوغان وهو يقف متململا يلوي شفتيه وتعابير وجهه تنم عن فقدان الصبر، وهو الذي اشتهر بجعله زعماء العالم ينتظرون فترات طويلة قبل ان يسمح لهم بالاجتماع معه او يظهر لتحيتهم.

وبعد نحو 50 ثانية مرت عليه كالدهر، دخل إردوغان قاعة المؤتمر ليفتح بوتين ذراعيه ويتصافح الاثنان.

وعلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالقول إن إردوغان ربما أراد الرد على بوتين الذي تركه والوفد المرافق له منتظرا لأكثر من دقيقتين في موسكو عام 2020.

فيما رأى بعض الإعلاميين أن هذا الموقف يدل على ضعف الموقف الروسي بعد حرب أوكرانيا وحاجة موسكو لأنقرة في هذه المرحلة.

يذكر أن الرئيسين شاركا في قمة ثلاثية في العاصمة الإيرانية طهران إلى جانب نظيرهما الإيراني، إبراهيم رئيسي، وكان الملف السوري على رأس أولوليات هذه القمة وفقا لوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان.

كلمات دالة:رجب طيب إردوغانبوتينفلاديمير بوتينإبراهيم رئيسيإيرانطهرانروسياتركياأوكرانياالكرملين

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