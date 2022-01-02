إريك آدامز ثاني عمدة لنيويورك من ذوي البشرة السمراء

كثاني أمريكي من أصحاب البشرة السمراء، أدى إريك آدامز، اليمين الدستورية لتسلم منصب عمدة مدينة نيويورك يتولى هذا المنصب.

وجاء أداء اليمين عقب حفل رأس السنة التقليدي في ساحة “تايمز سكوير”.

وقال آدامز (61 عامًا) في أول خطاب له بعد أداء اليمين الدستورية: “اخترت ساحة تايمز سكوير كموقع لأداء القسم، لأنني آخذ هذا المنصب في وقت مليء بالتحديات الكبيرة لمدينتنا”.

وأضاف أن مدينة نيويورك “لن تغلق مرة أخرى بسبب جائحة كورونا لأن سكان نيويورك أكثر مرونة من الوباء”.

وأردف آدامز، أن مدينة نيويورك “يجب أن تعود كمركز للكون مرة أخرى”.

وتابع: “نحن جميعًا بحاجة إلى هذا التذكير الآن (..) لقد عشنا عامين من الأزمة المستمرة وهذا يهين طبيعتنا كسكان لمدينة نيويورك”.

واعترف العمدة الجديد، بأن “البطالة ومعدلات الجريمة وحالات الإصابة بفيروس كورونا في المدينة لا تزال مرتفعة”.

وتسائل آدمز مخاطبا الحاضرين: “كيف نعيد مدينتنا؟ الإجابة بسيطة سنستعيدها من خلال الالتزام لبعضنا البعض الآن ومن هنا وبدءًا من اليوم”.

وأضاف: “سيكون هذا قرارنا للعام الجديد، ولن تسيطر علينا الأزمة”.

يذكر أن آدمز ينتمي للحزب الديمقراطي وقائد شرطة سابق، ويعد ثاني عمدة في تاريخ المدينة يفوز بهذا المنصب من الأمريكيين ذوي الأصول الإفريقية.

ويتولى آدمز منصبه خلفا لبيل دي بلاسيو الذي شغل منصب عمدة نيويورك منذ عام 2014.

وعمل آدامز في قسم شرطة مدينة نيويورك لمدة 22 عامًا، وشغل أربع فترات منصب عضو في مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك، و7 سنوات أول رئيس لمنطقة بروكلين من أصول إفريقية.