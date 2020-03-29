إسبانيا تسجل مستويات قياسية في الوفيات والاصابات بكورونا

لليوم الثاني على التوالي، شهدت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في إسبانيا اليوم الأحد ارتفاعا قياسيا، وتجاوزت 6.5 ألف شخص.

وأكدت وزارة الصحة، أن حصيلة ضحايا الفيروس في إسبانيا ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بـ838 حالة وفاة جديدة، من 5690 إلى 6528

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ أمس من 72248 حتى 78797 حالة.

وجاء ذلك بعد يوم من تسجيل 832 وفاة جديدة بسبب كورونا في إسبانيا خلال يوم، ما كان يعد قفزة قياسية في حصيلة ضحايا الفيروس.

وسجلت في منطقة مدريد 22.7 ألف إصابة وثلاثة آلاف وفاة بسبب الفيروس، يليها إقليم كتالونيا بـ15 ألف إصابة و1.2 ألف وفاة.

وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية بعد إيطاليا في قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا على مستوى العالم من حيث عدد الوفيات.

وصادق البرلمان الإسباني الخميس الماضي على تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت في عموم البلاد بسبب أزمة تفشي الفيروس لأسبوعين إضافيين حتى 11 أبريل، بما يشمل قيودا صارمة على تحركات المواطنين.