إسرائيليون يهاجمون بن غفير في المقبرة العسكرية

تدافع إسرائيليون داخل المقابر العسكرية الإسرائيلية، حيث شهدت الثلاثاء مشاحنات بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها وذلك خلال إحياء ذكرى الجنود القتلى على خلفية خطة حكومة بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي في البلاد.

وطالب المعارضون للحكومة وعائلات الجنود القتلى بعدم تواجد وحضور الوزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف وكذلك عدم إلقاء أي خطابات خلال إحياء الذكرى حيث هاجم الأهالي بن غفير داخل المقبرة.

وأشار نتنياهو في كلمة له خلال مراسم "يوم الذكرى" إلى إن على شعب "إسرائيل" هذا العام أكثر من أي وقت مضى أن يتذكر أننا جميعا إخوة.

