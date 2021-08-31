إسرائيل الأولى عالميا بمعدل الإصابات بكورونا

سجلت إسرائيل رقما قياسيا جديدا بعدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث رصدت فيها 11 ألف إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما باتت تحتل الان المركز الأول في العالم من حيث معدل الإصابات.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن تحليلا أجرته جامعة أكسفورد البريطانية وضع إسرائيل في المركز الأول من حيث عدد الإصابات بكورونا لكل مليون نسمة (عدد السكان 9 ملايين و327 ألفا).

وشهدت إسرائيل، في الأسابيع الأخيرة، زيادة ملحوظة في الإصابات بالفيروس، خاصة مع انتشار المتحور دلتا شديد العدوى في صفوف البالغين غير الحاصلين على التطعيم ضد الفيروس، وحتى أولئك الذين تلقوه.

ودفع ذلك بالسلطات إلى السماح لجميع السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما بالحصول على جرعة ثالثة معززة من اللقاح ضد الفيروس.

ومنذ الثلاثاء الماضي حتى الإثنين من هذا الأسبوع، تم تشخيص 61185 إصابة مؤكدة بكورونا في إسرائيل، بمتوسط 8740 إصابة يوميا.

ومنذ بداية الشهر وحتى التحديث الصباحي لوزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، تم تشخيص 191.937 إصابة بكورونا في إسرائيل.

وللمقارنة، كان إجمالي الإصابات في يوليو/تموز 32.537، وفي يونيو/حزيران 2392 إصابة فقط، بحسب المصدر ذاته.

وحتى الآن بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في إسرائيل منذ تفشي الجائحة مليونا و66 ألفا و362 إصابة.

ومنذ بداية أغسطس/آب الجاري، توفي 564 مريضا بكورونا في إسرائيل، مقارنة بـ 52 في يوليو/تموز، و8 وفيات فقط في يونيو/حزيران.

لكن هذه الأرقام لم تؤثر على قرار الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بافتتاح العام الدراسي الجديد، إذ سيتوجه، الأربعاء، نحو 2,4 مليون طالب إلى مقاعد الدراسة.

وكان رئيس الوزراء نفتالي بينيت أعلن أن على الكوادر التعليمية الرافضة الحصول على التطعيم تقديم نتائج اختبارين سلبيين للفيروس.

وكانت إسرائيل بدأت، أواخر ديسمبر الماضي، حملة تلقيح ساعدتها على خفض معدلات الإصابة بشكل كبير، لكن الأمور انقلبت مع بدء انتشار المتحور دلتا، الذي دفع السلطات الشهر الماضي، إلى إعادة فرض القيود بعد رفعها في يونيو، مع مخاوف من إغلاق رابع في الأعياد اليهودية خلال سبتمبر المقبل.

وحصل حوالى 5,5 مليون نسمة من سكان إسرائيل البالغ تعدادهم 9,3 ملايين على جرعتين من اللقاح، بينما تلقى 1,2 مليون حقنة ثالثة معززة.