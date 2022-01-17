إسرائيل تؤكد وقوفها الى جانب الإمارات بعد الهجوم الحوثي

أدانت إسرائيل بشدة الاثنين الهجوم الذي شنه المتمردون الحوثيون على الإمارات الاثنين، مؤكدة وقوفها الى جانب الأخيرة، وداعية الى تحرك دولي فوري ضد إيران ووكلائها.

واعلن الحوثيون المدعومون من ايران الإثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومنشآت "حساسة" في الإمارات بـ5 صواريخ باليستية، وعدد "كبير" من المسيّرات.

وقبل ذلك، أعلنت الإمارات مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين بانفجار في 3 صهاريج نفط في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك في ضواحي أبوظبي، مؤكدة "احتفاظها بحق الرد" تجاه تلك "الأعمال الإرهابية".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في تغريدة عبر "تويتر": أدين بشدة الهجوم بطائرات مسيّرة اليوم في أبو ظبي، وأعرب عن تعازي لذوي القتلى وتمنياتي بالشفاء العاجل للجرحى.

وأضاف: "إسرائيل تقف إلى جانب الإمارات العربية المتحدة".

وتابع: "ندعو المجتمع الدولي إلى إدانة مثل هذه الهجمات بشدة، والتحرك على الفور حتى لا تمتلك إيران ووكلائها الأدوات لمواصلة تقويض الأمن الإقليمي وإلحاق الأذى بالأبرياء".

ومساء الاثنين، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن بدء تنفيذ ضربات جوية تستهدف قيادات الحوثيين في صنعاء، بعد ساعات من إطلاقهم ثماني مسيرات باتجاه السعودية واستهدافهم مناطق ومنشآت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي .



وقال التحالف في بيان: "استجابة للتهديد والضرورة العسكرية بدء ضربات جوية في صنعاء".

وتعهّدت الولايات المتحدة الإثنين بمحاسبة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن هجوم مطار أبوظبي.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في بيان أن واشنطن تدين بشدة الهجوم الذي وصفه بأنه "إرهابي" على منشآت مدنية في أبوظبي بالإمارات وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأضاف "سنعمل مع الإمارات والشركاء الدوليين لمحاسبة الحوثيين"، مؤكداً التزام أميركا بأمن دولة الإمارات لا يتزعزع ونحن نقف إلى جانب شركائنا الإماراتيين في مواجهة جميع التهديدات التي تتعرض لها أراضيهم.