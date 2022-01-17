التحالف يبدأ ضربات تستهدف قيادات الحوثيين في صنعاء بعد هجوم أبو ظبي

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن بدء تنفيذ ضربات جوية تستهدف قيادات الحوثيين في صنعاء، بعد ساعات من إطلاقهم ثماني مسيرات باتجاه السعودية واستهدافهم مناطق ومنشآت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي .



وقال التحالف في بيان: "استجابة للتهديد والضرورة العسكرية بدء ضربات جوية في صنعاء".

وأضاف: "استهدفنا قيادات إرهابية شمال العاصمة صنعاء"، مشيرا إلى أن "الموقف العملياتي يتطلب استمرار الضربات استجابة للتهديد".

وكان التحالف أعلن في وقت سابق الاثنين "اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات مسيرة، أطلقت باتجاه المملكة"، مؤكدا "أننا نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيرة بالأجواء".

وتابع أنه "رصد ويتابع تصعيدا عدائيا باستخدام طائرات مسيرة من قبل الحوثيين"، كاشفا أن عددا من المسيرات المفخخة انطلقت من مطار صنعاء الدولي".

وتأتي الضربات في صنعاء ايضا بعدما توعدت الإمارات المتمردين الحوثيين في اليمن على خلفية استهدافهم مناطق ومنشآت في أبو ظبي الاثنين، مؤكدة ان هذا الاعتداء "الآثم" لن يمر دون عقاب.

وشهدت إمارة أبو ظبي الاثنين، انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي، وأسفر أحدهما عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 اخرين.

جاء ذلك مقابل إعلان الحوثيين عن عزمهم إصدار بيان عن "عملية عسكرية نوعية نفذتها قواته في العمق الإماراتي"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي سياق متصل، تعهّدت الولايات المتحدة الإثنين بمحاسبة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن هجوم مطار أبوظبي.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في بيان أن واشنطن تدين بشدة الهجوم الذي وصفه بأنه "إرهابي" على منشآت مدنية في أبوظبي بالإمارات وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأضاف "سنعمل مع الإمارات والشركاء الدوليين لمحاسبة الحوثيين"، مؤكداً التزام أميركا بأمن دولة الإمارات لا يتزعزع ونحن نقف إلى جانب شركائنا الإماراتيين في مواجهة جميع التهديدات التي تتعرض لها أراضيهم.