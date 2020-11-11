إسرائيل تتفاوض مع فايزر لشراء لقاح كورونا

وقعت عدة دول اتفاقات بالفعل مع فايزر لتلقي ملايين الجرعات من لقاحها المحتمل.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء إن بلاده تجرى محادثات مع شركة فايزر للأدوية للحصول على لقاح محتمل للوقاية من كوفيد-19 على الرغم من عدم توقيع أي اتفاقات بعد.

وقالت فايزر يوم الاثنين إن لقاحها التجريبي فعال بنسبة تفوق 90 بالمئة فيما يعتبر تقدما كبيرا في مكافحة جائحة أودت بحياة أكثر من مليون شخص وأنهكت الاقتصاد العالمي وقلبت مسار الحياة اليومية رأسا على عقب.

ووقعت عدة دول اتفاقات بالفعل مع فايزر لتلقي ملايين الجرعات من لقاحها المحتمل.

وقال نتنياهو في بيان إنه تحدث مع الرئيس التنفيذي للشركة ألبرت بورلا.

وأضاف نتنياهو "بعد هذه المحادثة ... أنا مقتنع بأننا سنستكمل العقد مع فايزر".

ولدى إسرائيل بالفعل اتفاق مع مودرنا على عمليات شراء مستقبلية للقاحها الذي تطوره للوقاية من فيروس كورونا كما أجرت محادثات مع شركات أخرى.

وبدأت إسرائيل أيضا تجارب سريرية على البشر للقاحها المحتمل.

