إسرائيل تحذر من أنشطة عسكرية إيرانية "غير اعتيادية" في البحر الأحمر

حذرت إسرائيل الثلاثاء، من أن إيران تواصل بشكل ممنهج تعزيز تواجدها العسكري في البحر الأحمر، مشيرة الى رصد أنشطة "غير اعتيادية" لها هناك في الاونة الاخيرة.

وعرض وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس امام مؤتمر اقتصادي في العاصمة اليونانية أثينا، صورا لما قال إنها أربع سفن حربية إيرانية التقطت عبر الأقمار الاصطناعية خلال تواجدها في البحر الأحمر.

واتهم غانتس ايران بانها "توسع عملياتها العدوانية في المنطقة بشكل عام، وفي المجال البحري بشكل خاص، وتتمركز عسكريا في البحر الأحمر"، مضيفا انها باتت تقوم بتكثيف دوريات سفنها الحربية هناك بشكل "غير اعتيادي".

وقال أنه "يمكننا أن نؤكد أن إيران ترسخ وجودها بشكل ممنهج في البحر الأحمر مع قيام السفن الحربية بدوريات في المنطقة الجنوبية"، مضيفا انه "في الأشهر الماضية، حددنا أهم وجود عسكري إيراني في المنطقة، في العقد الماضي".

واكد وزير الدفاع الاسرائيلي أن "التواجد العسكري الإيراني في البحر الأحمر يشكل تهديدا مباشرا للملاحة البحرية ما قد يضر بالتجارة الدولية والاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة".

وقال إن "إيران أجرت مؤخرًا تجربة في محافظة سمنان تجربة صاروخية باتخدام قاذفة صاروخ يحمل أقمار اصطناعية"، ولفت إلى أنه "يمكن استخدام التكنولوجيا الخاصة بها لتطوير صاروخ عابر للقارات بعيد المدى".

ولفت الى إن "مثل هذا الصاروخ يمكن أن يشكل تهديدا لمناطق في وسط أوروبا".

وقال انه "حتى الطائرات المسيّرة المتطورة النشطة وأنظمة الصواريخ الأخرى التي تطورها إيران، يمكنها الوصول بالفعل إلى مدى يتجاوز آلاف الكيلومترات بما في ذلك المنطقة التي نتواجد فيها حاليا، وذلك بمجرد وجود قرار إيراني".

وعن استهداف حزب الله" اللبناني، مساء السبت الماضي، حقل "كاريش" للغاز الطبيعي، الذي تستفيد منه إسرائيل شمال سواحل البلاد، بثلاث طائرات مسيّرة، قال غانتس إن "الهجوم هو أولا وقبل كل شيء موجه ضد المواطنين اللبنانيين الذين يعانون تحت وطأة الصعوبات الاقتصادية".

واعتبر غانتس أن "تصرفات حزب الله يمكن أن تؤدي إلى سوء تقدير وزعزعة الاستقرار" في المنطقة.

واعتبر أن "تجربة حزب الله تظهر أنهم لا يرون الواقع في المنطقة بشكل صحيح. إسرائيل تراقب كل ما يحدث في بيئتها ، وسترد بقوة على كل من يحاول الإضرار بمواطنيها وبنيتها التحتية".