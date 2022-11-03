إسرائيل ترفع الحصار عن نابلس

رفعت اسرائيل الخميس، الحصار الذي كانت فرضته على مدينة نابلس منذ 21 يوما، في إطار مطاردتها عناصر مجموعة "عرين الأٍسود".

وقال شهود ان الجيش الإسرائيلي اعاد فتح كافة مداخل نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة منذ ساعات صباح الخميس، حيث قامت جرافاته بازالة السواتر الترابية والكتل الاسمنتية التي كان يسد بها الطرقات، وخاصة في قرية دير شرف عند المدخل الغربي للمدينة.

وقال رئيس مجلس قروي دير شرف عمر نوفل ان هيئة الشؤون المدنية التي تتولى التواصل مع الجانب الاسرائيلي، أبلغته بإزالة السواتر عن مدخل البلدة المؤدي إلى نابلس التي تبعد تسعة كيلومترات الى الشرق من القرية..

وجاء الاجراء الاسرائيلي قبل ساعات من زيارة من المقرر ان يقوم بها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الى مدينة نابلس بصحبة سفراء وقناصل دول أوروبية.

وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلية اغلقت كافة مداخل المدينة بعد أن بدء مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية المسلحة تنفيذ عمليات ضد المستوطنين والجنود.

وينتمي أفراد المجموعة الى مختلف الفصائل الفلسطينية، وكانت ظهرت علنا في البلدة القديمة بنابلس مطلع سبتمبر/أيلول الماضي.

وشهدت بعض مناطق مدينة نابلس مواجهات واشتباكات مسلحة بين مقاومين والجيش الاسرائيلي الذي شن حملة مداهمات واسعة للمنازل بحثا عما تسميه المطلوبين