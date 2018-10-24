اسرائيل تستأنف ادخال الوقود لغزة ووفد امني مصري يصل القطاع

إسرائيل تستأنف إدخال الوقود الممول من قطر الى غزة

استأنفت إسرائيل الأربعاء، إدخال الوقود إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، من ضمنه الوقود الممول من دولة قطر، والمخصص للتخفيف من أزمة الكهرباء، فيما وصل وفد أمني إلى القطاع لاستكمال المباحثات التي يجريها مع حركة حماس حول ملفي "المصالحة الفلسطينية" و"التهدئة" مع إسرائيل.

وأفاد مصدر (فضل عدم ذكر اسمه) يعمل في المعبر، أن شاحنات الوقود القطري بدأت بالدخول لغزة صباح اليوم.

وأوضح المصدر لوكالة "الأناضول" أن من المقرر إدخال 4 شاحنات من الوقود القطري، خلال ساعات اليوم، لافتا إلى أن 6 شاحنات من أنواع الوقود والمحروقات الأخرى، من المقرر أن تدخل عبر المعبر.

ومساء أمس، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، قرر استئناف إدخال الوقود لغزة بتوصية من الجهات الأمنية.

وكان ليبرمان قد قرر منع دخول كافة أشكال الوقود لقطاع غزة منذ 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري؛ وذلك عقب اندلاع مواجهات قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة خلفت 7 شهداء وعشرات الإصابات.

وفي 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "اتفاقا مع دولة قطر تم التوصل له في الأسابيع الأخيرة، يقضي بتمويلها شراء الوقود لمحطة الكهرباء في غزة".

والشهر الماضي، ذكرت قناة "كان"، إن إسرائيل أبرمت اتفاقا أوليا مع عدد من الدول المانحة، لتنفيذ مشاريع عاجلة في القطاع.

ويعاني قطاع غزة من أزمة كهرباء حادة عمرها يزيد عن 11 عاما، إذ تصل ساعات قطع التيار الكهربائي في الوقت الراهن من 18- 20 ساعة يوميا.

وفد امني مصري

الى ذلك، وصل الأربعاء، وفد أمني من جهاز المخابرات العامة المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" (شمال)، لاستكمال المباحثات التي يجريها مع حركة "حماس" حول ملفي "المصالحة الفلسطينية" و"التهدئة" مع إسرائيل.

وقال مصدر (رفض الكشف عن هويته) يعمل في المعبر، لوكالة "الأناضول":" دخل وفد مصري برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات اللواء أحمد عبد الخالق، والعميد همام أبو زيد".

ويجري الوفد المصري، جولة مكوكية بين قطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل منذ عدة أيام، يلتقي خلالها مسؤولين في حركتي "حماس" و"فتح"، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها بلاده حول ملف المصالحة الفلسطينية و"التهدئة" بغزة.

وهذه الزيارة الثالثة للوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة، خلال أسبوع.

وتبحث الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس، منذ نحو شهرين مع السلطات المصرية، إمكانية التوصل إلى مصالحة فلسطينية و"تهدئة" مع إسرائيل.

وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري اختتم وفد من حركة حماس زيارة إلى القاهرة أجرى خلالها، على مدار 4 أيام، مباحثات مع مسؤولين مصريين حول المصالحة الفلسطينية وجهود التهدئة.

ويسود الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس منذ فوز الأخيرة بالأغلبية الساحقة في الانتخابات البرلمانية عام 2006.