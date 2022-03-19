إسرائيل تستنفر قواتها الجوية فوق الجولان بسبب سرب طيور

استنفر الجيش الإسرائيلي مساء السبت، قواته الجوية في المنطقة الشمالية بعد بلاغ عن حركة مشبوهة فوق هضبة الجولان السورية المحتلة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه ورد إلى الجيش الإسرائيلي بلاغ يقضي بوجود حركة مشبوهة في أجواء هضبة الجولان، فيما يبدو لطائرة دون طيار.

وأوضح الموقع الإلكتروني مفزاك لايف، أن سكان المنطقة الشمالية شعروا بزيادة نشاط لطائرات سلاح الجو الإسرائيلي في سماء مرتفعات الجولان.

لكن البلاغ تبين فيما بعد إنه إنذار كاذب، بحسب ما ذكرت القناة "14" الإسرائيلية، والتي قالت ان الحركة المشبوهة كانت في الحقيقة لسرب كبير من الطيور رصدتها أنظمة الرادار، وتم اعتبارها كجسم غير طبيعي، وبالتالي تم إطلاق الطائرات المقاتلة.