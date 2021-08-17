إسرائيل تشكر عباس للمساعدة في إطفاء حرائق القدس

وجه وزيرا الدفاع والخارجية الإسرائيليان الثلاثاء، شكرهما للرئيس الفلسطيني محمود عباس على إرسال مساعدات لإخماد الحرائق المشتعلة منذ يومين في جبال القدس.

وقال وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس في تغريدة على تويتر ارفقها بصور لسيارات إطفاء فلسطينية: "أود أن أشكر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على مبادرته بإرسال رجال إطفاء جاؤوا اليوم (الثلاثاء) للمساعدة".

وأضاف: "الضمان المتبادل وإنقاذ أرواح الناس هما مصلحة مشتركة لنا جميعا".

من جانبه، كتب وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد في تغريدة على حسابه في تويتر: "سيارات الإطفاء الفلسطينية تشق طريقها للمساعدة في إخماد الحرائق في جبال القدس"، مضيفا "شكرا لتعاونكم".

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن "أربع فرق إطفاء من السلطة الفلسطينية انضمت إلى جهود السيطرة على الحرائق".

وحتى الساعة 15:30 (ت.غ) لم يصدر عن السلطة الفلسطينية أي بيان حول إرسال طواقمها لإطفاء الحرائق في جبال القدس.

أريد أن أشكر رئيس السلطة الفلسطينية ، السيد محمود عباس، على مبادرته بإرسال رجال إطفاء جاءوا لمساعدة إسرائيل اليوم ، فالتضامن المتبادل وإنقاذ الأرواح هما مصلحتان مشتركتان لنا جميعاً. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) August 17, 2021

ومنذ صباح الثلاثاء، تعمل 14 طائرة إطفاء في مكافحة النيران التي أدت إلى إجلاء آلاف السكان من منازلهم بعدة قرى وبلدات.

بدوره، قال رئيس سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية "دادي سمحي"، إنه أبلغ القيادة السياسية بأنه لا داعي لمساعدات دولية جوية للمساهمة في إطفاء الحرائق، مع تراجع حدتها.

والإثنين، أعلنت كل من اليونان وقبرص نيتهما إرسال مساعدات جوية للمساعدة في إطفاء الحرائق التي اندلعت الأحد في جبال القدس.

ولجأت إسرائيل إلى طلب المساعدات الدولية لإطفاء الحرائق بعد ما فشلت قوات الإطفاء مدعومة بالجيش في السيطرة عليها.

وأعلنت سلطة الإطفاء، الإثنين، أن النيران أتت على ما يزيد عن 17 ألف دونم (الدونم يساوي 1000 متر مربع).