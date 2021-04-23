إسرائيل تعتقل أكثر من 50 فلسطينيا بالقدس خلال ساعات

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، أنها اعتقلت أكثر من 50 فلسطينيا في مدينة القدس الشرقية الليلة الماضية، وفجر اليوم.

وقالت في تصريح مكتوب “تم اعتقال أكثر من 50 شخصا خلال أعمال العنف”.

وتصدى فلسطينيون لمئات المستوطنين الذين هاجموا منازلهم، في عدة مناطق بمدينة القدس خلال ساعات الليلة الماضية وفجر اليوم.

وقال فلسطينيون إن الشرطة الإسرائيلية انضمت إلى المستوطنين في الاعتداء عليهم.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) أنّ الحصيلة النهائية لإصابات المواجهات التي اندلعت مساء الخميس مع قوات إسرائيلية، وسط مدينة القدس، وصلت إلى 105 إصابات، من بينها 22 إصابة متوسطة، تم نقلها لمستشفى المقاصد بالمدينة. (الأناضول)