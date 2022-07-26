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إسرائيل تعتقل لبنانيا قرب الحدود (فيديو)

منشور 26 تمّوز / يوليو 2022 - 02:49
اللبناني المعتقل
اللبناني المعتقل

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مدنيين إسرائيليين قاموا باعتقال رجل لبنانيا غير مسلح بالقرب من بلدة مارغاليوت الحدودية.

وبين الجيش إن استجوابا يجري مع الرجل الأعزل 0في مكان الحادث.

مبينا أن القوات الإسرائيلية أطلقت الليلة الماضية طلقات تحذيرية في الهواء بعد أن اقترب مشتبه به من السياج الحدودي بالقرب من نفس البلدة. لكنه ليس من الواضح على الفور ما إذا كان هو نفس المشتبه به.
 

 

كلمات دالة:لبنانيلبناناسرائيل

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