إسرائيل تعلن إسقاط مسيرة لحزب الله

أعلنت اسرائيل الخميس، انها اسقطت طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني تسللت من داخل لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "تويتر" إن الجيش أسقط منذ قليل، طائرة مسيرة "درون"، تابعة لحزب الله، وأضاف أنها تسللت من داخل لبنان، وأنها كانت "تحت متابعة قوات المراقبة الجوية طيلة الحادث".

ياتي ذلك بعد يوم من كشف زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله عن ان حزبه قطع شوطا في تطوير ترسانته من الصواريخ الدقيقة، اضافة الى تصنيع الطائرات المسيرة.

وقال نصرالله في كلمة متلفزة الاربعاء "أننا اليوم ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيّرات واللي بدو يشتري أهلا وسهلا"، مشددا على أنه "لدى شبابنا القدرة على مواكبة كل تطور ونحن جاهزون لأي تطور جديد في صناعتنا العسكرية".

ولفت نصرالله إلى أن "المقاومة قررت تفعيل الدفاع الجوي الموجود منذ سنوات في مواجهة خطر المسيرات الإسرائيلية"، معتبرا أن "الإحتلال يعمد إلى تشغيل عملاء له في لبنان لتعويض غياب مسيراته من أجواء بلدنا".