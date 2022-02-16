نصرالله: قطعنا شوطا في تطوير الصواريخ الدقيقة وتصنيع المسيرات

كشف زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله الاربعاء، عن ان حزبه قطع شوطا في تطوير ترسانته من الصواريخ الدقيقة، اضافة الى تصنيع الطائرات المسيرة.

وقال نصرالله في كلمة متلفزة : "أصبح لدينا قدرة على تحويل الصواريخ الموجودة لدينا بالآلاف إلى صواريخ دقيقة وبدأنا ذلك منذ سنوات وحولنا عددا كبيرا منها إلى دقيقة ولسنا بحاجة إلى أن ننقلها من إيران".

واضاف متوجها لإسرائيل "نحن بانتظارك وبعون الله ووعي المقاومة قد نكون أمام عميلة أنصارية 2".

وتابع "نقول للعدو الذي يبحث عن هذه الصواريخ إبحث قدر ما تريد ونحن ننتظركم".

ويمتلك "حزب الله" ترسانة كبيرة من الأسلحة والصواريخ، وتتهمه قوى سياسية لبنانية بتهديد الساحة الداخلية بهذا السلاح، بينما تقول الجماعة إنه مكرس حصرا للدفاع عن لبنان ضد إسرائيل التي تحتل مناطق جنوبي البلاد.

وأعلن نصرالله "أننا اليوم ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيّرات واللي بدو يشتري أهلا وسهلا"، مشددا على أنه "لدى شبابنا القدرة على مواكبة كل تطور ونحن جاهزون لأي تطور جديد في صناعتنا العسكرية".

ولفت نصرالله إلى أن "المقاومة قررت تفعيل الدفاع الجوي الموجود منذ سنوات في مواجهة خطر المسيرات الإسرائيلية"، معتبرا أن "الإحتلال يعمد إلى تشغيل عملاء له في لبنان لتعويض غياب مسيراته من أجواء بلدنا".

وفي سياق آخر رأى نصر الله، أن "حرية التعبير جزء من هوية لبنان"، مشيرا إلى أن "هناك من يريد (لم يسمهم) أن يتحول لبنان إلى بلد القمع ".

وأردف: "لبنان بلد الحريات ومن حق الشعب البحريني المظلوم أن يحيي ذكرى انتفاضته في 14 شباط/فبراير".

ورغم منع وزير الداخلية اللبنانية بسام المولوي من إقامة مؤتمر لجمعيّة "الوفاق الوطني" البحرينية، كونه يحمل "إساءات" لمملكة البحرين ولعدم حصوله على الأذونات القانونية، أقامت الجمعية المؤتمر الأسبوع الماضي، تحت عنوان "متّحدون على طريق الحقّ"، في قاعة "رسالات" التابعة لحزب الله في الغبيري، غربي بيروت.

وبعد إقامة المؤتمر أكد المولوي في تصريح لقناة "الجديد" (خاصة)، أنه سيتم تطبيق القانون فيما يخص الحفل، من دون تقديم تفاصيل إضافية.