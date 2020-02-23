إسرائيل تعلن المشاركة في سباق دراجات بالإمارات

أعلنت إسرائيل أن فريقها سيشارك في سباق للدرجات الهوائية يُقام في الإمارات خلال الشهر الجاري.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، “سيشارك فريق إسرائيلي من ركاب الدراجات الهوائية في سباق بالإمارات خلال الأيام المقبلة، وستكون هذه المرة الأولى التي يشارك فيها فريق دراجات إسرائيلي في سباق بالإمارات”.

للمرة الأولى يشارك فريق اسرائيلي في سباق للدراجات الهوائية في الإمارات في الأيام المقبلة. وفي لقاء مع قناة كان قال راكب الدراجة إلاسرائيلي الذي سيشارك في السباق تحت علم إسرائيل: "الشعور رائع. الامارات مكان مميز يحبس الأنفاس. يتم استقبالي بالاحضان والناس هنا ودودون جدا"

وقال أحد المشاركين لقناة “كان” الإسرائيلية الرسمية: “تم استقبالي هنا بالأحضان، والناس هنا ودودون جدا”.

ويقام “طواف الإمارات 2020” بكافة الإمارات السبع في الفترة من الأحد إلى السبت المقبل.

ورغم أن الإمارات لا تقيم علاقات علنية مع إسرائيل، إلّا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين صرحوا في أكثر من مناسبة بوجود تقارب معها، ومع دول عربية وإسلامية أخرى.

كما أعلنت إسرائيل أنها ستشارك في “إكسبو دبي 2020” بشكل رسمي.

أيضا ذكر موقع “اكسيوس” الأمريكي، في 4 فبراير/ شباط الجاري، أنّ إسرائيل والإمارات وقعتا في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، اتفاقية “عدم اعتداء” بينهما، في خطوة تمهد لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وزادت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية.(الأناضول)