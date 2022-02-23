إسرائيل تعلن دعمها سيادة أوكرانيا وتتحاشى انتقاد روسيا

خرجت اسرائيل عن صمتها الاربعاء، لتعلن دعمها "وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا"، لكنها تحاشت انتقاد الاجراءات الروسية حيال هذا البلد، وخصوصا اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين شرقيه.

وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان أنها تدعم "وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا" وأبدت قلقها بشأن تطورات الأزمة، ومؤكدة في الوقت ذاته أنها منخرطة في حوار مع شركائها حول إعادة الجهود الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح.

واضاف البيان ان اسرائيل "تشاطر المجتمع الدولي قلقه بشأن الخطوات المتخذة في شرق أوكرانيا والتصعيد الخطير في الوضع".

وعبر عن امل الدولة العبرية "في حل دبلوماسي يؤدي إلى الهدوء، وهي مستعدة للمساعدة إذا طُلب منها ذلك".

ويعد بيان وزارة الخارجية أول تعليق رسمي من إسرائيل حول أزمة أوكرانيا.

كما أكدت إسرائيل أنها "مستعدة وراغبة في نقل المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا على الفور وفقا لاحتياجاتها وهي على اتصال بالسلطات الأوكرانية بشأن هذا الأمر"، مبدية قلقها بشأن بشأن "رفاهية آلاف المواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في أوكرانيا ورفاهية الجالية اليهودية الكبيرة في البلاد".

وهذه المرة الأولى التي تعبر فيها عن موقف تجاه الأزمة الأوكرانية. وبدا واضحا من البيان أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى الامتناع عن اتخاذ موقف تجاه روسيا والرئيس بوتين، إثر خشيتها من غضب روسي، تعتبر أنه قد يعيق عملياتها العسكرية ضد إيران.

وأمس، عبر مسؤولون في الحكومة الأوكرانية عن خيبة أملهم من أن إسرائيل لم تندد بالخطوات الروسية ضدها. وقال مستشار للرئيس الأوكراني لموقع "واينت" الإلكتروني، إن "أوكرانيا هي دولة ديمقراطية، وحكومة أمة ديمقراطية تتوقع دائما من شركاء ودول ديمقراطية التنديد بعمليات ذات طابع عدواني كهذا".

في الشهر الماضي، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الحكومة الإسرائيلية تستعد لاحتمال إجلاء آلاف اليهود الأوكرانيين الراغبين في الهجرة إلى إسرائيل حال الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتنفي موسكو خططها بأي غزو على الرغم من تحشيد القوات منذ أشهر على الحدود الأوكرانية واعترافها بـ "استقلال" منطقتين انفصاليتين وإرسالها لقوات "حفظ سلام" إليهما.