إسرائيل تعلن كشف “شبكة تجسس” تديرها إيران عبر فيسبوك

أعلنت اسرائيل انها كشفت شبكة تجسس تديرها إيران عبر موقع فيسبوك لتجنيد عملاء في إسرائيل والضفة الغربية وغزة.

وقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) في بيان، إن هذه الشبكة اتخذت من سوريا مقرا لها بتوجيهات من إيران وبقيادة سوري لقب بـ”أبو جهاد”، وحاول تجنيد أشخاص من خلال اتصالات أولية معهم عبر حسابات وهمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومن ثم انتقلت الاتصالات عبر تطبيقات المراسلة.

وتابع البيان أنه وبدءا من أبريل/ نيسان 2019، “تم تنفيذ عملية واسعة ضد نشطاء الشبكة داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية، وخلالها تم ضبط عدد من المواطنين، وعندها تبين أنه تم التواصل معهم وتجنيدهم من قبل مشغلي الشبكة الإيرانيين”.

وأضاف “برزت في سياق التحقيقات معلومات تفيد بأن العلاقة مع المشغلين من سوريا قد تطورت إلى مستوى نقل المعلومات بل وظهرت نوايا للقيام بأنشطة إرهابية ضد أهداف إسرائيلية، مدنية وعسكرية”.

وتابع الجهاز أن “الغالبية العظمى من المواطنين الإسرائيليين الذين تواصل عملاء المخابرات الإيرانية معهم رفضوا التعاون معهم لأنهم كانوا يشكون في كونهم عنصر عدائي وكانوا يقطعون الاتصال بهم”.

ولم يبلغ عن اعتقالات في إطار هذه القضية.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قال جهاز شين بيت إنه ألقى القبض على مواطن أردني ترجع أصوله إلى مدينة الخليل الفلسطينية بالضفة الغربية. وأنه “دخل إسرائيل بتكليف من المخابرات الإيرانية لتنفيذ مشاريع للبنية التحتية في إسرائيل والضفة الغربية لإخفاء الأنشطة الإيرانية”، بحسب (شين بيت).

