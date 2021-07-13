إسرائيل تعود الى الكمامات بعد الارتفاع الحاد باصابات كورونا

أعادت اسرائيل الثلاثاء، فرض ارتداء الكمامات في الاماكن المغلقة وكذلك الحجر الصحي على جميع الوافدين اليها، بعد تسجيلها ارتفاعا حادا في أعداد الاصابات بفيروس كورونا، رغم أن معدلات التعطيم فيها من الاعلى عالميا.

وسجلت إسرائيل الاثنين، ارتفاعا حادا بعدد الإصابات اليومية، حيث بلغت 732 حالة جديدة.

وتعتبر هذه الإصابات هي أعلى حصيلة للموجة الحالية من وباء فيروس كورونا في إسرائيل، والتي بدأت بظهور متغير "دلتا" للوباء في البلاد، في حين أنه بالرغم من العدد الكبير (بالنسبة لإسرائيل) من الإصابات الجديدة.

إلا أن عدد المرضى في حالة خطيرة لا يزال منخفضا نسبيا، حيث يوجد 45 شخصا في حالة حرجة، من بينهم 10 يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما ارتفع عدد الوفيات منذ بداية تفشي الوباء إلى 6439 حتى الآن.

وكان مدير عام وزارة الصحة نحمان آش قال في وقت سابق أن "إسرائيل لن تفرض قيودا إضافية لخفض معدل الإصابة بالوباء، في الوقت الحالي".

ولفت إلى أن "مسؤولي الصحة يفكرون في التوصية بجرعات معززة للإسرائيليين الذين لا يعانون من نقص المناعة"، مشيرا إلى أن "الوزارة تدرس تقليص مدة الحجر الصحي".

وكانت إسرائيل قد لقحت عدد كبير جدا من المواطنين ضد فيروس كورونا، في حين أن وزارة الصحة الإسرائيلية، أعادت في وقت سابق من شهر يونيو الماضي، فرض وضع الكمامة في الأماكن المغلقة بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، في بلد تلقى أكثر من نصف سكانه جرعتين من اللقاح.