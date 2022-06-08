إسرائيل تعود الى الكمامة

أوصت وزارة الصحة الاسرائيلية باستئناف ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، مع توالى التحذيرات من انتشار موجة سادسة لجائحة كورونا في ظل ارتفاع معدلات الإصابات في البلاد.

إلا أن الوزارة لم توصي ببدء إعطاء الجرعة الخامسة من اللقاحات المضادة للفيروس، مشيرة إلى أنه سيتم تقييم هذا الأمر مرة أخرى وفقا لمعدلات الإصابة بالأمراض.

وأوصت بالسماح لأي شخص فوق سن الخامسة بالحصول على جرعة معززة، كما يجب على العاملين في مجال الرعاية الصحية أن يكونوا حاصلين على 3 جرعات من اللقاح. هذا وسترفع التوصيات إلى مدير عام وزارة الصحة لاعتمادها.

وورد في وقت سابق أن توصية الوزارة قد تقدم لكبار السن والأشخاص المعرضين للخطر، لكن الفريق الاستشاري لم يقم بمثل هذا التمييز.

ومنذ منتصف الليل وحتى الرابعة فجرا، شخصت 126 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك ارتفع إجمالي الحالات النشطة إلى 19221 حالة نشطة، بينما إجمالي الإصابات التي سجلت في اسرائيل منذ تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020، بلغ 4161973 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا 10867 حالة وفاة.

في وقت سابق ، قال منسق مكافحة كورونا في إسرائيل، سلمان زرقا "لسوء الحظ ، يبدو أن إسرائيل في بداية موجة كورونا جديدة - موجة BA5".

وشدد الزرقاء على "أننا ندرس إعطاء لقاح خامس".

وسجلت اسرائيل امس 4585 اصابة بفيروس كورونا فيما عدد المرضى في حالة حرجة في المستشفيات منخفض نسبيًا ويبلغ 89 مريضًا - 21 منهم في حالة حرجة.