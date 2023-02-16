إسرائيل تعيد فتح سفارتها في أوكرانيا

البوابه - وصل إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي إلى عاصمة أوكرانيا صباح الخميس للمشاركة في مراسم إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في كييف.

وتعتبر زيارة كوهين التي من المحتل أن يلتقي خلالها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية، كما سيقوم بزيارة إلى بابي يار وبوتشا.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أن اسرائيل وقفت في العام الماضي إلى جانب الشعب الأوكراني وإلى جانب أوكرانيا، مشيرا إلى قيامهم اليوم برفع العلم في السفارة الإسرائيلية في كييف، حيث التي ستعود إلى نشاطها بهدف تعزيز العلاقات بين الدولتين



