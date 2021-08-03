إسرائيل تعيد فرض الكمامات بعد الارتفاع الحاد بإصابات كورونا

قررت الحكومة الاسرائيلية اعادة فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة، ضمن اجراءات جديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاحد المقبل بهدف كبح الارتفاع الحاد في الإصابات بفيروس كورونا.

وقال موقع "عرب48" ان القرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية لشؤون كورونا مساء الثلاثاء، تضمنت توصية بانتقال القطاعين العام والخاص إلى آلية العمل عن بعد.

واضاف الموقع انه تقرر كذلك أن تستوعب الوزارات الحكومية 50% من موظفيها. وتدخل القيود الجديدة حيّز التنفيذ بدءا من يوم الأحد 8 آب/ أغسطس الجاري.

ونقلت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") عن مسؤولين شاركوا في اجتماع "كابينيت كورونا" أن القيود الجديدة معدة لـ"كسب مزيد من الوقت"، وسط ترجيحات بأنه "إذا لم تكن هناك مفاجأة كبيرة من تأثير الجرعة الثالثة للقاح انتشار الفيروس، لن يكون هناك مناص من فرض الإغلاق".

وأظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، تسجيل 2,052 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الماضية، فيما ارتفعت حصيلة الوفياة من جراء الإصابة بالفيروس إلى 6,495، إثر تسجيل 18 حالة جديدة منذ الأحد.

وتأتي هذه المعطيات بعد إجراء نحو 69 ألف فحص جديد لتشخيص الإصابات بكورونا، منذ منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء، إذ بلغت نسبة الفحوصات الموجبة 3.1%. فيما بلغ عدد الإصابات النشطة بكورونا 22,727 حالة.

وأظهرت المعطيات الرسمية ارتفاع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في أقسام كورونا في المشافي الإسرائيلية إلى 433 حالة؛ 221 منهم بحالة خطيرة، ومن بينهم 47 يخضعون للتنفس الاصطناعي؛ فيما تم وصف 54 حالة بـ"الحرجة".

وأفادت الوزارة بأن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ 142,334.