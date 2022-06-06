إسرائيل تفرج عن الأسير الأردني أسيد أبو خضير

قال تلفزيون "المملكة" على موقعه الرسمي الاثنين، ان اسرائيل عن الأسير الأردني أسيد أبو خضير، بعد 6 أعوام قضاها في السجن، بتهمة إطلاق النار على سيارات تابعة لجيشها.

واعتقل أبو خضير (33 عاما)، في يونيو/ حزيران عام 2016، وحُكم عليه بالحبس ستة أعوام مع غرامة مالية في سبتمبر/ أيلول 2017.

ولم يصدر بعد أي تأكيد من الجانب الإسرائيلي حول الافراج عن ابو خضير.

ويبلغ عدد الأسرى الأردنيين المحكوم عليهم في السجون الإسرائيلية نحو 19، فيما تقول أرقام غير رسمية بأن عددهم الإجمالي يتراوح ما بين 22 و 30.