إسرائيل تفرج عن القيادية الفلسطينية الأسيرة خالدة جرار

أطلقت اسرائيل الأحد، سراح الأسيرة خالدة جرار، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بعد اعتقال دام نحو عامين.

وقال عمر نزال، أحد المقربين من القيادية جرار إن "سلطات الاحتلال أفرجت ظهر اليوم عن الأسيرة خالدة جرار".

وأضاف: "جرى الإفراج عن خالدة على حاجز سالم العسكري (شمالي جنين)، بعد اعتقال دام نحو عامين".

وقضت خالدة في السجون الاسرائيلية مدة عامين بعد اعتقالها في 31 أكتوبر 2019 من منزلها في مدينة البيرة.

واعتقلت خالدة جرار عدة مرات، وهي قيادية بارزة في الجبهة الشعبية، وعضوة سابقة في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان).

وكانت خالدة جرار التي تعد أيضا عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني، فقدت ابنتها الشابة سهى جرار قبل شهرين ورفضت السلطات الإسرائيلية حينذاك الإفراج عنها لوداعها.

ووفق بيانات سابقة لنادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) فإن خالدة جرار (58 عاماً)، واجهت حكماً بالسّجن لمدّة سنتين، بتهمة "توليها منصب في تنظيم الجبهة الشعبية المحظور بأوامر عسكرية إسرائيلية" .