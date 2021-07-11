إسرائيل تقتطع 183 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية

قررت الحكومة الاسرائيلية الاحد، اقتطاع 183 مليون دولار من اموال الضرائب الفلسطينية، أي ما يعادل قيمة مخصصات تدفعها السلطة لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين، وهو ما تعتبره اسرائيل دعما غير مباشر للارهاب.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي عوفير جيندلمان في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" ان اللجنة الوزارية للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) صادقت "على التقرير الذي قدمه وزير الدفاع بيني غانتس حول تجميد الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية لارهابيين وذويهم".

وأضاف: "وفقا لهذا التقرير الذي أعدته هيئة مكافحة أموال الإرهاب التابعة لوزارة الدفاع, حولت السلطة الفلسطينية في العام 2020 597 مليون شيكل كدعم غير مباشر للإرهاب. وفي أعقاب المصادقة على هذا التقرير, سيتم تجميد هذا المبلغ من المستحقات الضريبية التي تحولها إسرائيل شهريا للسلطة الفلسطينية".

وإيرادات "المقاصة" هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع منها تل أبيب 3 بالمئة، كأجرة جباية.

وقالت صحيفة "معاريف" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت صادق على اقتطاع المبلغ من عائدات الضرائب الفلسطينية شهرياً.

وينص قانون مصادرة رواتب الأسرى والشهداء الذي اقرته اسرائيل عام 2018 على تقديم وزير الجيش تقريراً سنوياً عن قيمة الفاتورة المذكورة للحكومة تمهيداً لمصادرة المبلغ على مراحل.

وتبلغ الموازنة الفلسطينية للسنوات الماضية 4.5 مليارات دولار سنويا بالمتوسط، 85 بالمئة منها مصدرها الإيرادات الضريبية والجمارك ورسوم المعاملات الحكومية، بحسب بيانات سابقة لوزارة المالية.

صادقت اللجنة الوزارية للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) اليوم على التقرير الذي قدمه وزير الدفاع بيني غانتز حول تجميد الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية لإرهابيين ولذويهم. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) July 11, 2021

وبلغ متوسط عجز الميزانيات الفلسطينية للسنوات الماضية، 400 - 500 مليون دولار سنويا، كان يتم تمويلها من خلال الاقتراض المحلي، عبر القطاع المصرفي الفلسطيني.

وفي مايو/ايار العام الماضي، رفضت السلطة الفلسطينية استلام عائدات المقاصة من إسرائيل، تنفيذا لإعلان الرئيس محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، ردا على إعلان إسرائيل نيتها ضم نحو ثلث مساحة الضفة الغربية.

ولاحقا في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، أعلن رئيس هيئة الشؤون المدينة الفلسطينية حسين الشيخ، أن الحكومة الإسرائيلية حوّلت أموال "المقاصة" لحساب السلطة الفلسطينية.

وقال الشيخ، إن إسرائيل حوّلت كامل المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة، والبالغة قيمتها، ثلاثة مليارات و768 مليون شكيل أي حوالي 1.14 مليار دولار.

وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" في حينه أنّ الحكومة الإسرائيلية ستتخذ قراراً باقتطاع المخصصات المالية التي تدفع للأسرى والجرحى وعوائل الشهداء من عوائد الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.