الحكومة الفلسطينية ترفض تسلم أموال المقاصة بشروط الاحتلال

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، على رفض الحكومة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة وفق الشروط الإسرائيلية، مشدداً على أنها حق للشعب الفلسطيني.

و للشهر الرابع على التوالي لم تتمكن الحكومة من دفع رواتب موظفيها بشكل كامل أو منتظم بعد رفض تسلم أموال المقاصة، عقب إعلان القيادة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.

وشدد المالكي في تصريح خلال لقائه مع القنصل الإسباني العام في القدس، إغناسيو غارسيا فالدكاساس، في مقر الوزارة برام الله اليوم، على موقف القيادة الفلسطينية الرافض للتطبيع مع إسرائيل قبل إنهائها احتلال الأراضي الفلسطينية، وربط التطبيع بتحقيق السلام.

واشار الوزير المالكي إلى محاولات الإدارة الأميركية لتمرير “صفقة القرن”، المرفوضة فلسطينياً، من خلال تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية، في محاولة من إدارة ترامب لكسب أصوات المتطرفين على حساب القضية الفلسطينية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض آخر تطورات الوضع السياسي في المنطقة، فيما أكد فالدكاساس دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني.

يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية وقعت ممثلة بوزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والحكومة الإسبانية ممثلة بوزيرة الخارجية أرناتشا غونزيلاس لايا، عبر الفيديو كونفرانس، مذكرة تفاهم تحدد آفاق التعاون التنموي بين البلدين بقيمة 100 مليون يورو للأعوام 2020-2024، في يونيو/ حزيران المنصرم، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وشملت الاتفاقية دعم قطاع التشغيل، خاصة للشباب والنساء، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وقطاعي الزراعة والمياه، إضافة إلى دعم بناء مؤسسات الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ودعم لمؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق الإنسان والمرأة، ودعم الأونروا بمبلغ 5 ملايين يورو سنويا.