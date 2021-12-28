"إسرائيل" تقصف محيط مرفأ اللاذقية غرب سوريا

أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" على تعرض محيط مرفأ اللاذقية فجر اليوم الثلاثاء، لقصف صاروخي إسرائيلي.

ونقلت الوكالة عن مصادر عسكري أن الطيران الإسرائيلي "نفذ حوالي الساعة 3:21 من فجر اليوم عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفا ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية".

وأدى "العدوان الإسرائيلي أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة ولا يزال العمل مستمرا لإطفاء الحرائق وتدقيق نتائج العدوان".

وقصفت إسرائيل في السابع من الشهر الجاري محيط ميناء اللاذقية ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من الحاويات.