إسرائيل تهدد الفلسطينيين بعقوبات شاملة بسبب المحكمة الدولية

أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية في الثالث من الشهر الجاري، أنها ستفتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية، في خطوة رحبت بها السلطة الفلسطينية ونددت بها إسرائيل بشدة.

كشفت الحكومة الفلسطينية عن تهديد جديد وجهته إسرائيل، بفرض عقوبات شاملة على السلطة، ردا على قرار تعاون الأخيرة مع محكمة الجنايات الدولية.

وقال وزير العدل محمد الشلالدة الثلاثاء، إن ”إسرائيل وجهت رسائل تهديد إلى دولة فلسطين بفرض عقوبات شاملة، على الصعيدين السياسي والاقتصادي بسبب توجهها للمحكمة الجنائية الدولية“.

وأكد الشلالدة في حديثه لإذاعة ”صوت فلسطين“ الرسمية، أن ”التهديدات الإسرائيلية شملت الصعيدين السياسي والاقتصادي“، مؤكدا أنها ”مرفوضة فلسطينيا ولن يتم الخضوع لها“.

وشدد أن ”من حق فلسطين إحالة ملفات جرائم الحرب الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية بصفتها طرفا فيها وبوصف المحكمة الملاذ لتحقيق العدالة الدولية“.

يأتي التهديد الإسرائيلي يأتي يعد يومين من سسحب اسرائيل بطاقة الشخصيات المهمة من وزير الخارجية الفلسطيني واستجوابها مسؤولين حكوميين أثناء عودتهم إلى فلسطين عبر معبر الكرامة مع الأردن.

وأضاف أن ”المحكمة الجنائية الدولية هي جهاز قضائي مستقل لا يجب أن يتأثر بالضغوط والتهديدات سواء من إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية“.

يذكر أن هذا التهديد الإسرائيلي يأتي يعد يومين من إعلان وزارة الخارجية الفلسطينية، أن إسرائيل سحبت بطاقة الشخصيات المهمة من وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، واستجوبت مسؤولين حكوميين أثناء عودتهم إلى فلسطين عبر معبر الكرامة مع الأردن.

والخميس الماضي، اجتمع وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في إطار متابعة العمل والتعاون مع المحكمة والمدعية العامة ومكتبها بعد فتح التحقيق الجنائي بالحالة في فلسطين.

وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية في الثالث من الشهر الجاري، أنها ستفتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية، في خطوة رحبت بها السلطة الفلسطينية ونددت بها إسرائيل بشدة.