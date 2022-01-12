إسرائيل توافق على ألف طلب لمّ شَمل لفلسطينيين بالضفة

وافقت إسرائيل على ألف طلب "لمّ شمل" لفلسطينيين في الضفة الغربية بموجب تفاهمات تم التوصل اليها في وقت سابق مع السلطة الفلسطينية.

واعلن رئيس هيئة الشؤون المدينة الفلسطينية حسين الشيخ في بيان إن الجانب الفلسطيني حصل "على ألف موافقة، تشمل طلبات للمتقدمين من المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، للحصول على الهوية وجواز السفر الفلسطيني".

وكان الشيخ اعلن في 29 ديسمبر/كانون الأول أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على منح 10 آلاف قرار "لمّ شمل" لعائلات فلسطينية كدفعة ثانية، بعد دفعة أولى في آب/أغسطس الماضي تضمنت 5 آلاف.

ويؤرق ملف "لم الشمل" عائلات فلسطينية كثيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض إسرائيل الاعتراف بقانونية وجود بعض الأفراد، وهو ما يعرضهم للترحيل، ويعوق حركتهم.

ولا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ولا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني الذي تتحكم فيه إسرائيل، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية.

وتبرز المشكلة بشكل خاص لدى العائلات التي دخل بعض أفرادها إلى الضفة وغزة بتصاريح مؤقتة أو "سياحية"، والفلسطينيين الذين تزوجوا من جنسيات أخرى، دون أن يحصلوا على قرار "لم الشمل".

وإسرائيل تعتبر هؤلاء "مقيمين غير شرعيين"، وفي حال اضطر بعضهم إلى السفر، فإنه لا يستطيع العودة للعيش مع أسرته.

وعقب تأسيس السلطة الفلسطينية (الحكم الذاتي) عام 1994، وافقت إسرائيل على "لم شمل" آلاف العائلات الفلسطينية، لكنها عادت وأوقفت منح قرارات "لم الشمل" عام 2009، قبل أن تعيد فتح الملف في 2021.