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إسرائيل توجه اتهاما لشاب فلسطيني بالتجسس لصالح حزب الله

إسرائيل توجه اتهاما لشاب فلسطيني بالتجسس لصالح حزب الله
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