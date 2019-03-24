إسرائيل توجه اتهاما لشاب فلسطيني بالتجسس لصالح حزب الله

اللائحة قدمت ضد محمد جبارين (36 عاما)، اتهم فيها بأنه كان على اتصال مع مسؤولين عسكريين من حزب الله

نقلت وسائل إعلامية إسرائيلية اليوم الأحد، أن النيابة الإسرائيلية وجهت تهما لشاب من مدينة أم الفحم في الداخل المحتل، اعتقل مؤخرا بزعم قيامه بأعمال تجسس لصالح حزب الله.

ووفقا لموقع صحيفة معاريف العبرية، فإن اللائحة قدمت ضد محمد جبارين (36 عاما)، اتهم فيها بأنه كان على اتصال مع مسؤولين عسكريين من حزب الله، وأرسل لهم فيديوهات وصورا لاستخدامها في الحرب النفسية ضد إسرائيل.

وزعم الاحتلال أن جبارين نجح في تصوير شركة الكهرباء وشركات صناعية والكترونية، بالإضافة إلى مناطق أخرى في إسرائيل. حيث استخدم الحزب تلك الفيديوهات ضمن حربه النفسية ضد إسرائيل.

وتتضمن لائحة الاتهام أيضا، قيام جبارين بتقديم معلومات عن الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي. ولم تكشف الصحيفة عن كيفية اكتشاف جبارين وتفاصيل اعتقاله.