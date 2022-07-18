إسرائيل تُسقط مُسيرة لحزب الله قرب الحدود مع لبنان

أعلنت إسرائيل أنها اسقطت الاثنين، طائرة مسيرة أطلقها حزب الله بعد اختراقها الأجواء قرب الحدود مع لبنان.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان إنه رصد "تسلل مسيرة درون من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الإسرائيلية وقام بإسقاطها".

وأضاف: "تابعت وحدات المراقبة الجوية الطائرة المسيرة طيلة الحادث"، لافتا إلى أنها "مرتبطة كما يبدو بحزب الله".

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أسقطت القوات الإسرائيلية طائرة مسيرة عبرت الحدود من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية في الجليل الغربي باستخدام (وسائل) الحرب الإلكترونية".

ولم يصدر تعليق فوري من قبل "حزب الله" اللبناني على ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.

وفي 2 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط 3 طائرات مسيرة أطلقها "حزب الله"، تجاه المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل عند حقل "كاريش" جنوب البلاد، فيما قال التنظيم إنه أطلقها للقيام بـ"مهام استطلاعية".

توتر متصاعد

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، قد حذر الأربعاء الماضي في كلمة متلفزة، من نشوب "حرب" اعتبر أنها قد تُخضع إسرائيل في حال مُنع لبنان من استخراج النفط والغاز من مياهه، في وقت لم تصل فيه حتى الآن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية إلى أي نتيجة.

وتسارعت منذ بداية الشهر الماضي التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بعد توقف، إثر وصول سفينة إستخراج وتخزين للغاز على مقربة من حقل "كاريش" الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، تمهيدًا لبدء استخراج الغاز منه لصالح إسرائيل.

وقال نصر الله إن "رسالة المسيرات هي بداية متواضعة عما يمكن أن نذهب إليه إذا وصلت الأمور إلى الخواتيم السلبية"، مضيفًا "سجلوا المعادلة الجديدة: كاريش وما بعد كاريش وما بعد بعد كاريش". وشدد على أنه "إذا توصلتم إلى معادلة أن لبنان ممنوع من أن ينقذ نفسه بحقه الطبيعي من الغاز والنفط، لن يستطيع أحد أن يستخرج غازًا ونفطًا، ولن يستطيع أحد أن يبيع غازًا ونفطًا وأيًا تكن العواقب".

وتوقّفت المفاوضات التي انطلقت بين لبنان وإسرائيل العام 2020 بوساطة أميركية في أيار/ مايو من العام الماضي، من جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

ويمتلك "حزب الله" ترسانة كبيرة من الأسلحة والصواريخ يقول إنها مكرسة "حصرا" لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وخاضت الجماعة عدة معارك ضد الجيش الإسرائيلي أحدثها صيف 2006، إضافة إلى مناوشات حدودية بين الطرفين من حين إلى آخر.