إسرائيل: حزب الله امتلك القدرة على ضرب منصات الغاز

ارشيف

تشير تقديرات عسكرية إسرائيلية إلى أن حزب الله حقق القدرة العسكرية على ضرب منصات الغاز الإسرائيلية.

وقال مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي- حسب ما ذكرت صحيفة هآرتس الأربعاء- إن تهديدات أمين عام حزب الله حسن نصر الله بضرب منصات الغاز لم تعد مجرد تصريحات، وأن حزب الله تسلح بقدرات لضرب منصات الغاز في "المياه الاقتصادية الإسرائيلية" من بينها الصواريخ.

وقال قائد سلاح البحرية الإسرائيلي ايلي شربيت إن حزب الله حدد امكانياته الكامنة في المجال البحري، وبنى لنفسه منظومة هجومية استراتيجية من جميع النواحي.

وأضاف أن سلاح البحرية الإسرائيلي ثبت نظام القبة الحديدية على سفينة "ساعر 5" التي تحمي منصات الغاز كاستجابة سريعة لتهديدات حزب الله قبل أن تنضم لسلاح البحرية أربع سفن جديدة من نوع "ساعر 6" في عام 2019، والتي ستزود بنظام متقدم جدا لمواجهة الصواريخ وغيرها من القدرات للتعامل مع التهديدات الأخرى المحتملة للمنصات.

وفي مقالة نشرها في مجلة "Between the poles" قال شربيت إن حزب الله عمل على بناء منظومة صواريخ هجومية كبيرة، تعتبر الأفضل على مستوى العالم، مضيفا أن الحزب يمتلك أعدادا كبيرة من الصواريخ.

من ناحيته قال قائد قاعدة سلاح البحرية في أسدود يوفال أيلون في مقالة أخرى، إن قدرات العناصر المعادية لاستهداف المصالح الاستراتيجية لإسرائيل ليست مقتصرة على الصواريخ، لكن يمكن لنا أن نفترض في المواجهات القادمة أننا سنتعرض لتهديدات "تحت مائية" بشكل كبير من قبل العناصر المعادية التي تسعى للإضرار بقوة إسرائيل.

وبحسب أقوال أيلون فإن هناك مجموعة واسعة ومتعددة من الوسائل والقدرات التي تملكها الجهات المعادية، بدءا من السباحين "الانتحاريين" وصولا إلى تسيير القوارب المتفجرة، وصولا إلى الغواصين المتخصصين بالغوص في المياه العميقة لوضع المتفجرات واستخدام غواصات صغيرة وزرع ألغام وعبوات من صنع محلي.

وعلى الرغم من قدرة حزب الله على ضرب منصات الغاز الإسرائيلية، إلا ان التقديرات الجيش الاسرائيلي تشير إلى أن الحزب لن يسارع في تنفيذ ضربة لهذه المنصات.

وقال ضابط في سلاح البحرية الإسرائيلية لصحيفة "هآرتس" إننا لا نرى أن حزب الله سيفعل شيئا استثنائيا، فقط لمجرد استفزازه، ايضا هم في الطرف الآخر يفهمون أن أي ضربة لمنصات الغاز تعني إعلان حرب ثالثة مع لبنان.(معا)