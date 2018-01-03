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إسرائيل: حزب الله امتلك القدرة على ضرب منصات الغاز

إسرائيل: حزب الله امتلك القدرة على ضرب منصات الغاز
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