إسرائيل: خبر زيارة نجل السيسي "كاذب تماما"

نفت الحكومة الاسرائيلية مساء الثلاثاء، صحة الأنباء التي تحدثت عن زيارة محمود السيسي، نجل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الى الدولة العبرية على رأس وفد من جهاز المخابرات، واصفة ذلك بأنه "خبر كاذب تماما".

وتحدثت تقارير "عربية" في وقت سابق الثلاثاء، عن ان محمود السيسي ترأس وفدا من جهاز المخابرات المصرية خلال زيارة الى مصر.

وفي تغريدة على تويتر، كتب أوفير جندلمان المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قائلا ان هذا ”الخبر كاذب تماما“.

لكن وسائل إعلام عبرية، أكدت زيارة الوفد المصري إلى إسرائيل دون نجل الرئيس المصري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“، في وقت سابق، إن ”وفداً أمنياً مصرياً وصل إلى إسرائيل صباح الثلاثاء لعقد اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين“.

وأوضحت القناة العبرية، أن ”الطرفين سيجريان مناقشات حول إعادة إعمار قطاع غزة وعملية التهدئة بين الفصائل المسلحة في غزة وإسرائيل“.

وأشارت إلى أن ”المباحثات ستشمل مناقشة دفع صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل“، لافتة إلى أن ”الوفد سيعود إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم“.

يذكر ان محمود السيسي هو ثاني أنجال الرئيس السيسي وقرينته انتصار عامر. كان رائد في المخابرات الحربية، ثم ترقى في 2018 إلى رتبة عميد، وتم تعيينه نائب رئيس المخابرات العامة، بعد أن كان رئيساً للمكتب الفني للجهاز، تحت رئاسة اللواء عباس كامل.