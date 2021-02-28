إسرائيل ستوفر اللقاح لعشرات الاف العمال الفلسطينيين

حملة التطعيم التي قد تشمل ما يقدر بنحو 130 ألف عامل فلسطيني ستبدأ خلال أيام.

قال مكتب الاتصال الإسرائيلي الأحد إن إسرائيل ستوفر لقاحات كوفيد-19 للفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل أو في مستوطناتها بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف المكتب أن حملة التطعيم التي قد تشمل ما يقدر بنحو 130 ألف فلسطيني ستبدأ خلال أيام.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية أن مسؤولين فيها عقدوا لقاء عمل مع نظرائهم الفلسطينيين في رام الله.

وقبل ذلك بأسبوع، عقد "منسق أعمال الحكومة في المناطق" لقاءات مع مندوبين عن وزارة الصحة وأجهزة الأمن الفلسطينية، من أجل بلورة خطة تطعيم العمال.

وتدرس وزارة الصحة الإسرائيلية تطعيم العمال الفلسطينيين بلقاحات "موديرنا" الموجودة في إسرائيل.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن رئيس اتحاد المقاولين الإسرائيليين، راؤول سروغو، قوله إنه بحث الموضوع مع وزارة الصحة، يوم الخميس الماضي، وأن اللقاء كان "إيج

