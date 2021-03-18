إسرائيل: لدينا بنك من آلاف الاهداف لحزب الله وقادرون على تدميرها

اعتبر رئيس الأركان الإسرائيلي أن "لبنان بات أسيرا بيد حزب الله"، متوعدا بأن "الجيش سيقوم بما يجب للحؤول دون استهداف حزب الله اللبناني للإسرائيليين”.

قال رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي الخميس، إن “حزب الله” اللبناني “يمتلك آلاف الصواريخ”، وهدد بمهاجمة أهداف للحزب.

وجاء تصريح كوخافي خلال زيارة أجراها، الخميس، رفقة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى فرنسا؛ حيث التقيا الرئيس مانويل ماكرون ومسؤولين أمنيين فرنسيين.

قال كوخافي إن “حزب الله يمتلك آلاف الصواريخ والقذائف الصاروخية المتواجدة في قلب الأحياء السكنية”، دون تقديم أدلة.

وأضاف، حسب بيان صدر عن مكتبه، “لبنان بات أسيرا بيد حزب الله، على الصعيد الأمني؛ بحيث فقد السيطرة على السياسة الأمنية”، مشيرا إلى أن “الجيش سيقوم بما يجب للحؤول دون استهداف حزب الله اللبناني للإسرائيليين”.

وزعم رئيس الأركان الإسرائيلي أن “الجيش يمتلك بنكا من آلاف الأهداف (لحزب الله) التي تزداد أسبوعيا، ويمتلك القدرات الواسعة لتدميرها”. وقال “لن نتردد بمهاجمة هذه الأهداف يوم الحرب، في كل مكان تتواجد فيه الأسلحة”.

واختتم حديثه بالقول: “الحكومة اللبنانية مسؤولة عن تغيير الوضع؛ فهي -كما دولة لبنان- تتحمل مسؤولية كاملة عن كل عمل أو فعل يقدم عليه حزب الله ضد مواطني إسرائيل”.

وتعود آخر مواجهة كبيرة بين إسرائيل وحزب الله إلى 2006، وأسفرت خلال أكثر من شهر عن سقوط أكثر من 1200 قتيل في الجانب اللبناني معظمهم من المدنيين، و160 قتيلا في الجانب الإسرائيلي غالبيتهم من العسكريين.

