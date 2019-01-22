إسرائيل وإيران.. من الأقوى عسكريا؟

تصاعدت حدة التهديدات بين إسرائيل وإيران مع تواصل الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا، حيث تؤكد إسرائيل أنها تستهدف مواقع عسكرية إيرانية تهدد أمنها.

وهدد قائد القوات الجوية الإيرانية عزيز نصير زاده، الإثنين، بـ"محو إسرائيل من على وجه الأرض"، بحسب ما ذكره موقع إخباري مرتبط بالحكومة الإيرانية، وذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي مجددا عن شن غارات على مواقع عسكرية إيرانية في سوريا.

ونقلت وكالة "نادي المراسلين الشباب للأنباء"، التي يشرف عليها التلفزيون الإيراني الرسمي، عن نصير زاده قوله إن "الشباب في القوات الجوية ينتظرون بفارغ الصبر مواجهة النظام الصهيوني ومحوه من على وجه الأرض".

في المقابل، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، بأن من يهددون إسرائيل سوف يواجهون العواقب كاملة. وقال نتنياهو: "لن نتجاهل مثل هذه الأفعال العدوانية ومحاولات إيران التموضع العسكري في سوريا مع التصريحات التي تكشف رغبتها في تدمير إسرائيل، مثلما قال رئيس القوات الجوية الإيرانية".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نحن نتحرك ضد إيران وضد القوات السورية التي تساند العدوان الإيراني. من يحاول أن يؤذينا سوف نؤذيه، ومن يهدد بتدميرنا سوف يتحمل العواقب كاملة".

وبحسب آخر تصنيف عسكري لموقع "غلوبال فاير باور"، الذي يرصد قدرات الدول العسكرية حول العالم، فقد ارتفع ترتيب إيران في عام 2018 رغم العقوبات. وقفز تصنيغ إيران من المركز 21 عالمياً في عام 2017 إلى المركز 13 في عام 2018.

بينما تراجع ترتيب إسرائيل في قائمة "غلوبال فاير باور" من المركز الـ15 عالميا في عام 2017 إلى المركز الـ16 في عام 2018. وجاءت إسرائيل في المركز الرابع بين دول المنطقة بعد تركيا ومصر، وإيران التي حلت محل إسرائيل في المركز الثالث إقليمياً.(سي ان ان)