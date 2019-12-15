إشعال النار بمكتبي "المستقبل" و"الوطني الحر" شمال لبنان

أقدم مجهولون على إشعال النار في مكتبي “تيار المستقبل” و”التيار الوطني الحر” في عكار بشمال لبنان.

وذكرت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن مجهولين دخلوا ليلا الى المكتب الرئيسي لتيار المستقبل في بلدة خريبة الجندي بعكار عبر كسر زجاج أحد الأبواب الخلفية، وأشعلوا النار في القاعة الرئيسة.

ووفق الوكالة، حضرت عناصر من الأدلة الجنائية وعناصر من القوى الأمنية وباشرت التحقيقات لكشف الفاعلين.

من جانبه أدان “التيار الوطني الحر” الاعتداء على أحد مكاتبه في بلدة جديدة الجومة العكارية. وقالت اللجنة المركزية للإعلام في التيار إن بعض المجموعات أقدمت على دخول المكتب وتحطيم محتوياته وإحراقها، معربة عن استغرابها من هكذا تعديات والبلاد مقبلة على استشارات نيابية يأمل اللبنانيون أن تؤدي إلى تكليف رئيس حكومة جديد.

ووضعت الهيئة ما جرى في “عهدة الأجهزة الامنية للتحقيق، تمهيدا لمعاقبة الفاعلين وفق القانون، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال”.

وكان مجهولون أقدموا فجر اليوم على الاعتداء على مكتب هيئة “التيار الوطني الحر” في بلدة جديدة الجومة – عكار عبر كسر الباب الزجاجي الخارجي وإضرام النار فيه، وفرّوا الى جهة مجهولة.

وكانت مواجهات اندلعت الليلة الماضية بين القوات الأمنية اللبنانية ومجموعات من الحراك الشعبي قرب البرلمان وسط العاصمة بيروت، واستخدمت القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.