إصابات جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية وبوركينا فاسو

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت تسجيل 107 حالة إصابة اضافية بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بلغ بذلك 8 آلاف و 86 حالة.

وفي بوركينا فاسو، تأكدت إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الجمعة في البلاد ليرتفع بذلك إلى ثلاثة عدد المصابين في هذا البلد الإفريقي حيث تم حظر التجمعات والتظاهرات حتى نهاية نيسان/أبريل بسبب الوباء.

وقالت وزيرة الصحة كلودين لوغيه خلال جولة لرفع مستوى الوعي حيال الفروس إنه “تم اكتشاف اصابة جديدة لدى شخص ثالث” أتت نتائج الاختبارات التي اجريت له ايجابية.

واضافت ان المصاب “كان على اتصال” مع أول شخصَين مصابين بكوفيد-19، مشيرة الى انه بات الان تحت المراقبة.

وتابعت “تم أخذ سبع عينات أخرى من حالات مشتبه فيها ونحن في انتظار النتائج قريبا”.

والاثنين تم الكشف في البلاد عن أول اصابتين بالفيروس تم تشخيصهما لدى زوجين من بوركينا فاسو كانا قد عادا في نهاية شباط/فبراير من فرنسا.

وفي غواتيمالا، قال رئيس البلاد أليخاندرو جياماتي يوم الجمعة إن بلاده وسعت حظرا على دخول الوافدين من الدول الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا ليشمل الولايات المتحدة وكندا.

وأعلنت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى في وقت سابق اليوم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، ألغت نيوزيلندا اليوم السبت مراسم إحياء ذكرى مرور عام على الهجوم على مسجدين في كرايستشيرش وذلك بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وكان من المتوقع أن يجذب الحدث، الذي كان مقررا في كرايستشيرش يوم الأحد، حشدا كبيرا بينهم كثيرون من مختلف أنحاء نيوزيلندا ومن خارجها.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن في بيان “هذا قرار عملي. يحزننا للغاية إلغاء المراسم، لكن ينبغي ألا نخاطر بإلحاق المزيد من الضرر بإحياء ذكرى مثل هذه المأساة المروعة”.

وأكدت نيوزيلندا اليوم السبت سادس حالة إصابة بفيروس كوفيد-19. (وكالات)