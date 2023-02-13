إصابات في هجوم بفأس وسكين داخل مدرسة في كازاخستان

قالت السلطات ان طالبا هاجم زملاءه بفأس وسكين داخل مدرسة في كازاخستان، وأصاب ثلاثة منهم بجروح قبل ان يتم اعتقاله لاحقا.

وقال مسؤول في مدينة بتروبافلوفوسك جنوب شرقي كازاخستان ان الطالب المهاجم كان خرج من حمام المدرسة الاعدادية متسلحا بفأس وسكين وهاجم بهما الطلاب مصيبا ثلاثة منهم قبل ان يتم اعتقاله.

واضاف المسؤول لوكالة الأنباء الرسمية "كازينفورم" ان طالبا من المصابين جرى اسعافه في المكان، في حين تم نقل الاثنين الاخرين الى احد مستشفيات المدينة التي تقع قرب الحدود الروسية.

واشارت الوكالة الى ان الادعاء العام وجه الى الطالب المعتدي الذي كان يخضع لمتابعة نفسية قبل الهجوم، تهمة محاولة القتل.

وبتروبافلوفوسك مدينة صغيرة تعد حوالى 200 ألف نسمة.