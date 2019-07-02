إصابات في هجوم حوثي بطائرة مسيرة على مطار أبها السعودي

اصيب تسعة اشخاص على الاقل في هجوم بطائرة مسيرة شنه الحوثيون في اليمن على مطار أبها في السعودية فجر الثلاثاء.

وأعلن المتحدث العسكري الحوثي العميد يحيى سريع "استهداف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية بطائرات مسيرة مفخخة نوع قاصف كا-2.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن "الهجوم الإرهابي أدى إلى إصابة 9 أشخاص من المدنيين" بينهم ثمانية سعوديين وهندي.

وقال متحدث باسم الحوثيين إن "سلاح الجو المسير نفذ قبل قليل عمليات واسعة استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي".

وذكرت العربية أن مطار أبها استأنف رحلاته.

ويعد الهجوم التاسع خلال نحو شهر، حيث أعلنت الجماعة الأحد، شن عملية هجومية بطائرات مسيرة مفخخة نوع قاصف 2K على مرابض الطائرات الحربية فيه، مؤكدةً تحقيق اصابات دقيقة.

واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بشدة "هذا العمل الإرهابي، الذي يخالف القوانين والأعراف الدولية كافة، وعدته دليلاً جديداً على الممارسات غير الأخلاقية والتوجهات العدائية والإرهابية لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة" كما ذكرت "العربية".

وقالت إن "هذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة العربية السعودية وأمان شعبها الشقيق، يمثل تصعيداً خطيراً وتقويضاً للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي، مجددة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها التام إلى جانبها، وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي".

وأيضا أدانت وزارة الخارجية بمملكة البحرين الهجوم، مجددة "موقف البحرين الثابت والداعم بقوة لكافة الجهود والمساعي التي تقوم بها السعودية لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة والتصدي للإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، معربة عن تضامنها التام معها ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها أو تهديد مصالحها".

كما شددت في الوقت نفسه على "ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران التي تسعى لعرقلة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

